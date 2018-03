CAIC é eliminado do Mundial Escolar de Handebol no Catar

A equipe do Caic Balduino Barbosa de Deus deu adeus a possibilidade de brigar por pódio no Mundial Escolar de Handebol, que acontece em Doha, no Catar. A equipe piauiense representa o Brasil na competição e na manhã de hoje (26) enfrentou a Seleção da Alemanha pelas quartas de final do torneio e saiu de quadra com uma derrota por 37 a 17. Com o resultado, o Caic ainda volta à quadra, mas nas disputas entre 5ª e 8ª colocação.

O time comandado por Giuliano Ramos começou a partida vencendo, mas antes de encerrar o primeiro tempo a Seleção Alemã conseguiu virar o placar e terminou com vitória parcial por 17 a 13. Atrás no placar, os piauienses se lançavam ao ataque e abusaram das chances perdidas dando contra-ataques ao adversário.

O Caic sai da briga pelo título da competição com duas vitorias e duas derrotas. Os piauienses venceram a Grécia por 25 a 20, a Bélgica por 31 a 13 e perderam para Turquia por 22 a 19. Essa é a quarta participação do Caic no Mundial Escolar e o melhor resultado foi no ano de 2014 em que o time foi vice-campeão Mundial perdendo somente a final para própria Alemanha.

Pâmella Maranhão