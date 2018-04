Bruno Henrique fala sobre briga por vaga no ‘badalado’ ataque do Altos

Bruno Henrique se integrou ao Jacaré essa semana (FOTO: Jaílson Soares)



Bruno Henrique foi um dos nomes anunciados essa semana pelo Altos como reforço para Série D do Brasileiro. O atacante, de 25 anos, chega para ser uma das referencias no setor ofensivo e se juntar a nomes como Manoel, Joelson e Américo. O jogador, tem uma boa rodagem no futebol nacional e também internacional, apesar da pouca idade, e tem no currículo passagem pelo futebol da Tailândia, Portugal e recentemente Moldavia.

O jogador fala o que o fez aceitar a proposta do clube piauiense e a ligação com o Diretor de Futebol, Ricardo Pereira. “A gente sempre acompanha pela internet, né? Eu já conhecia o Ricardo, que é o diretor e quando ele me fez a proposta eu achei interessante”, disse Bruno Henrique.

Bruno se integrou ao Altos essa semana (FOTO: Jaílson Soares)

Antes de fechar com o Altos, Bruno Henrique estava no CAP de Uberlândia disputando o Campeonato Mineiro. Ele conta que chega bem fisicamente, pois esteve em campo no dia 7 de abril pela competição Estadual. Para a estreia na Série D do Brasileiro, Bruno Henrique não vai estar à disposição do técnico Paulinho Kobayashi, mas o jogador fala sobre a briga pela titularidade e suas características em campo.

“Sou mais referência, centroavante mesmo que procura ficar ali dentro da área para receber a bola e fazer o gol. A gente sabe da qualidade do Joelson, do Manoel, mas a gente vem para agregar ao grupo e vai ser aquela disputa sadia, pois todo mundo quer jogar, mas isso vai ser definido nos treinamentos e jogos”, conta Bruno Henrique.

Natural de Franca, interior de São Paulo, os primeiros treinos e contatos com o futebol foi na equipe da cidade, Francana. Aos 17 anos, o atacante foi para a base do Goiás e lá foram quatro anos, saiu aos 21, quando começou a rodar em clubes fora do país.

Essa é uma segunda vez que Bruno reforça um clube do Nordeste, mas dessa vez ele espera que seja algo mais significativo. Isso porque, em 2014 o jogador chegou a vestir a camisa do Guarani de Sobral- CE na disputa da Taça Fares Lopes, mas a participação na competição durou apenas em mês. “Foi inclusive o Ricardo que me levou para lá, mas foi coisa de um mês no máximo, é praticamente a primeira vez no futebol do Nordeste”, explica.

O Altos entra em campo no domingo (22) em jogo que marca a estreia na Série D do Brasileiro. Nesta partida o atacante Bruno Henrique não vai poder estar em campo, pois ainda não foi regularizado junto a CBF. A oportunidade de estreia do atacante será no jogo do dia 29, quando o Jacaré recebe o Assú, no Felipão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia