Brasileiro Feminino A2 começa em março; Tiradentes conhece adversários

Foi definido inicio e formato do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A competição que é uma das principais no calendário do futebol feminino nacional terá inicio no dia 15 de março e vai ter 36 clubes brigando por quatro vagas na Série A1 de 2021. O Piauí tem apenas a equipe do Tiradentes como representante e está no Grupo A1 ao lado de: Oratório (AP), Ceará (CE), Juventude de Timon (MA), ESMAC (PA).

Tiradentes irá representar o Piauí na competição (FOTO: Elias Fontenele)

O Tiradentes disputou a competição nos últimos dois anos, porem acumula duas campanhas ruins em que não avançou tanto. A certeza para temporada 2020 é que o elenco virá com muitas mudanças, pois boa parte das atletas que vestiram a camisa do clube no último ano e garantiram a vaga na competição nacional não renovaram com o clube e foram para adversários ou equipes que irão disputar a Série A1 do Brasileiro. A grande aposta da diretoria pode ser repatriar velhas conhecidas ou investir apenas no Sub17, que inclusive foi campeão estadual em 2019.

Os jogos da primeira fase da competição serão disputados em tuno único, ao final, os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados sem na briga pela vaga na Série A1. Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio a ser realizado na sede da CBF. As fases eliminatórias serão disputadas em formato de ida e volta, sem o critério do gol qualificado. Portanto, em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

O Tiradentes, representante do Piauí tem previsão de se apresentar as atividades na primeira semana de fevereiro. O time tem como treinador Toinho.

Conheça os 36 clubes participantes:

Remanescentes do Brasileiro Feminino A-1 2019: Foz Cataratas-PR, São Francisco-BA, Sport-PE e Vitória-PE.

Campeonatos Estaduais: Atlético Acreano-AC, UDA-AL, 3B Sport-AM, Oratório-AP, Bahia-BA, Ceará-CE, Real Brasília-DF, Vila Nova-ES, Goiás-GO, Juventude Timonense-MA, América-MG, SERC-MS, Operário-MT, ESMAC-PA, Auto Esporte-PB, Náutico-PE, Tiradentes-PI, Toledo-PR, Fluminense-RJ, Cruzeiro-RN, Real Ariquemes-RO, Brasil-RS, Napoli-SC, Juventus-SP e São Valério-TO.

*O representante do estado de Sergipe ainda será definido.

Ranking Nacional de Clubes 2020: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Botafogo, Vasco e Fortaleza*.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia