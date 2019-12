Atacante Valéria fecha com Madrid para temporada 2020

A atacante piauiense Valéria viverá em 2020 ares internacionais. A jogadora eleita melhor atacante do Campeonato Paulista 2019 e vice-campeã Paulista vestiu a camisa do São Paulo esse ano, mas não renovou e aceitou proposta do Madrid, da Espanha. Essa será a primeira experiência internacional na carreira da jogadora. Valéria se apresenta ao time espanhol no dia 1ª de janeiro de 2020.



Valéria irá defender o Madrid em 2020 (FOTO: Assis Fernandes)

“Acho que chegou o momento de viver essa experiência em minha carreira. Sou muito grata por tudo que vivi no São Paulo, pela oportunidade, a estrutura que me deram a chance de jogar ao lado da Cristiane, que foi algo incrível e a realização de um sonho. Ano que vem irei para o Madri, fechei com eles esses dias e espero jogar muito por lá e chegar a estar na lista da Pia (Sundaghe- técnica da seleção”, disse Valeria Cantúario.

Em Teresina, Valéria aproveita os dias para reencontrar os familiares e amigos até iniciar a jornada internacional. “É muito importante estar aqui, poder rever todo mundo e acompanhar minha irmã (Vanessa) jogando, poder torcer por ela e pelas meninas do Tiradentes, equipe que tenho total gratidão, pois foi onde tudo começou”, reforça a atacante.

O Madrid Futból Feminino foi fundado em 2010. A equipe costuma apostar em jogadoras brasileiras na formação do seu elenco todos os anos. Com a camisa do time espanhol Valéria irá disputar a Liga Iberdrola, nome do Campeonato Feminino Espanhol.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia