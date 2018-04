Atacante piauiense da Seleção Sub20 é o novo reforço do Audax-SP

Valéria agora vai vestir a camisa do Audax (FOTO: Laura Zago)

Após se inclinar de muitas propostas a atacante Valéria, natural de União (PI), desistiu de vestir a camisa do Tiradentes na temporada 2018 e aceitou a proposta do Audax, de São Paulo, uma das grandes forças do país quando o assunto é futebol feminino. Valéria já está em Osasco e vai disputar junto a equipe paulista o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro Série A1 e também a Taça Libertadores, competição que a equipe é atual campeã.

A atacante valeria fala sobre a negociação e o que a fez aceitar a proposta. “Eu cheguei aqui ontem e espero estar em campo já no domingo quando o time vai enfrentar o Rio Preto (de São Paulo). Eu estava negociando anteriormente com o Audax, mas as negociações tiveram uma pausa, mas na ultima semana eles me procuraram novamente e nós conseguimos acertar tudo”, disse a atacante.

Valéria chegou a ajudar o Tiradentes a confirmar vaga na fase grupos do Campeonato Brasileiro Série A2, que inicia ainda em abril, mas já está em São Paulo desde o começo da semana e deve fazer sua estreia na equipe neste domingo (15), quando o time encara o Rio Preto pelo campeonato paulista.

“Quem a Valéria pode estar em campo no domingo e já estrear até fazendo gol né? A expectativa é essa. Poder ajudar ao máximo, buscar uma artilharia na competição e continuar crescendo”, conta a jogadora.

Valéria e familia quando conquistou o titulo de campeã Sul-Americana com a Seleção (FOTO: Elias Fontenele)

Valeria, de 19 anos, foi campeã Sul-Americana junto com a seleção brasileira sub20 de futebol feminino e sempre é lembrada na lista do técnico Doriva Bueno e segue firme no caminho de participar da copa do mundo da modalidade que acontece em outubro.

Natural de União e tendo a equipe do Tiradentes como porta de entrada para o futebol nacional e também a seleção brasileira, agora a piauiense busca voos mais altos e vai disputar o campeonato paulista, campeonato brasileiro serie a1 e também a Taça Libertadores.

Pâmella Maranhão