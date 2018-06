Atacante Manoel e zagueiro Leone serão julgados pelo STJD por briga em campo

Jogadores brigaram na partida (FOTO: Assis Fernandes)

O atacante Manoel e o zagueiro Leone do Altos serão julgados na próxima terça-feira (19) pela 2ª comissão disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os dois jogadores se estranharam na partida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D em jogo diante o Moto Club . Os atletas poderão estar em campo na segunda-feira (18) na partida pelas oitavas da Série D contra o Ferroviário (CE), mas dependendo do resultado podem desfalcar o elenco para o jogo de volta dia 24.



Pauta Julgamento (FOTO: Reprodução)

Os dois jogadores foram denunciados no artigo 254 do código Brasileiro de Justiça Desportiva “Praticar jogada violenta” o zagueiro Leone também foi denunciado no código 242 Inciso 1. “Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende”. Os atletas podem pegar de quatro a 12 jogos de gancho.

Leone e Manoel serão julgados (FOTO: Assis Fernandes)

O presidente do Altos, Warton Lacerda, afirmou que tem um advogado acompanhando a situação e o objetivo é não perder os jogadores para as próximas partidas. “Vamos esperar a definição do julgamento, defender a pena mínima e partir daí entrar de imediato com o efeito suspensivo”, explicou Warton.

A sessão que vai definir o futuro dos jogadores Alviverde acontece na sede do STJD, no Rio de Janeiro, na terça-feira (19), às 10h. O caso é o quarto da pauta de julgamento. O zagueiro Leone corre o risco de ter uma punição maior por ter sido denunciado também no artigo 243; PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e 180 a 360 dias.

Entenda o caso:

Os jogadores Leone e Manoel se estranharam aos 48 minutos do segundo tempo da partida entre Altos e Moto Club, e trocaram chutes e socos ao final da partida. Os dois atletas receberam o cartão vermelho direto, saíram de campo e antes de chegar ao vestiário brigaram novamente sendo necessária uma nova parada na partida.

- Expulsei de forma direta aos 48 minutos do segundo tempo, o atleta Manoel Cristiano Ribeiro, da equipe da Associação Esportiva de Altos, por após ser marcado um escanteio para a equipe do Moto Club revidou a agressão de seu companheiro de equipe, Leone Barros, com socos na altura do rosto dele. Digo ainda que essa ação ocorreu no meio de campo. Esclareço que após a expulsão os dois jogadores brigaram novamente com trocas de socos antes de sair do campo, em local próximo da área de defesa do seu time. Após serem contidos por atletas da sua equipe, os dois foram para o vestiário - relatou o árbitro na súmula.

Os dois atletas são peças importantes do elenco Alviverde, que luta para conquistar o acesso até a Terceira divisão do Brasileiro. O time entra em campo contra o Ferroviário-CE na segunda-feira (18), ás 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo de volta acontece no sábado (23), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia