Atacante Erinaldo Júnior é novo reforço do River

O River segue se reforçando na temporada 2019, e segue também apostando nos nomes jovens para compor o elenco. Essa semana o Galo Carijó confirmou a contratação de Erinaldo Júnior, nome conhecido por alguns amantes do futebol piauiense pela passagem no Piauí Esporte Clube ano passado. Recentemente o atleta vestia a camisa do Salgueiro (PE), que disputa o Pernambucano e a Copa do Nordeste. Erinaldo chega à Teresina hoje (5) e se apresenta nesta quarta-feira (6) no CT Afrânio Nunes.

O atacante, de 21 anos, marcou nove gols em 12 jogos no Campeonato Piauiense 2018 com a camisa do Enxuga-Rato e chega como uma esperança para o setor ofensivo Tricolor.

Erinaldo estava no Salgueiro desde abril do ano passado. Participou da campanha que culminou no rebaixamento da equipe na Série C do Brasileiro. Na temporada 2019, o clube manteve o treinador Sérgio China, mas o atacante piauiense perdeu espaço.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia