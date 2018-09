Atacante Augusto faz balanço de ano no Santa e crítica situação do FLA

Atacante Augusto (FOTO: Reprodução ODia TV)

Augusto está de volta à terra natal depois de uma temporada no Santa Cruz, de Pernambuco, no qual disputou a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estadual e o Campeonato Brasileiro Série C que o time chegou até as quartas de final. O ano no Santa não foi dos melhores: lesões, muitas trocas no comando e tudo isso atrapalhou o atacante piauiense a ter estabilidade no elenco.

“Esse ano não foi como eu esperava, pretendia ter um destaque maior. Tive algumas lesões que me atrapalharam um pouco e com isso o time que estava jogando deu liga e foi difícil voltar a titularidade. Trocamos muito de treinador também e atrapalhou, mas foi um ano de muito aprendizado”, frisa o atacante.

Revelado pelo Flamengo do Piauí em 2013. Augusto vestiu a camisa do Rubro-Negro até o ano de 2016 e é bastante lembrado principalmente pelas atuações nos clássicos Rivengo. Porém o clássico perdeu força e o maior motivo é a crise que vive o Flamengo, e Augusto lamenta a situação e chega a afirmar que hoje o Flamengo entra em campo para ‘apanhar’ do River.

“O Flamengo teve uma importância muito grande na minha carreira e eu sou apaixonado pelo clube, virei um torcedor mesmo e é muito difícil ver o clube nessa situação. Na época em que eu joguei era um clube que sempre brigava pelo título piauiense, com salários em dia e o mínimo necessário de estrutura, mas depois que o Jankel (ex-presidente) saiu praticamente acabou. O Flamengo e o River são times grandes do estado e você ver o Flamengo como está praticamente o Flamengo entra em campo para apanhar do River e isso é muito ruim para torcedor e a instituição Flamengo do Piauí”, criticou Augusto.

Em casa, o momento é de pensar nos próximos meses e na temporada 2019, mas o atacante afirma que estar em casa com a família é a prioridade. Mais conta que pode aparecer como reforço em alguma equipe na disputa da Série B do Brasileiro. “Estou vendo algumas possibilidades e tenho duas propostas de clubes que estão disputando a Série B. Por enquanto quero aproveitar o tempo em casa, pois estava com quase dois sem vir para cá”, conta.

Augusto tem contrato com o Santa Cruz-PE até o final de 2019 e se for contratado por outro clube precisa de liberação da equipe.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia