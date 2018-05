Atacante André Tavares retorna ao Altos; Jogador se apresenta no sábado

A diretoria do Altos confirmou a contratação do atacante André Tavares. O nome é bem conhecido pelo torcedor e elenco Alviverde, pois vestiu a camisa do clube em 2017 e foi campeão Piauiense na época. Tavares estava no Atibaia, de São Paulo, clube que foi campeão do Campeonato Paulista A3 e teve Tavares como artilheiro. O jogador chega à cidade de Altos no sábado (26) e se apresenta oficialmente na terça-feira (29) na reapresentação do elenco após o jogo diante o Sparta (TO) pela Série D.

O Diretor de Futebol, Ricardo Pereira, confirmou a contratação do atleta. “Está chegando sábado e fica com a gente até o final da Série D. Deve ser nossa última contratação a não ser que o treinador exija mais alguma peça”, conta.

De acordo com Ricardo a negociação foi por dois motivos. Primeiro, pela qualidade do atleta que já vestiu a camisa do clube e também pelo fato de que um dos principais nomes do setor ofensivo do Altos, o atacante Manoel, pode ficar de fora de alguns jogos por conta da briga com o companheiro de equipe, o zagueiro Leone no jogo diante o Moto Club (MA) ainda pela 4ª rodada do Brasileiro Série D.

“A gente acha que Manoel pode ficar de fora de alguns jogos, né? Então a gente viu a necessidade de contratar mais um nome para posição e suprir isso. Foi campeão com a gente (em 2017) e teve um acesso agora com o Atibaia como artilheiro do time e ele quer voltar mesmo para o Altos, pois se identifica com o clube”, explica Ricardo.

O Altos se prepara para enfrentar o Sparta (TO), no domingo (27), às 18h, no estádio Felipão, em Altos. O jogo é valido pela 6ª e última rodada da fase de grupos.

Tavares retorna ao Altos (FOTO: Luís Junior)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia