Às vésperas de jogo, Altos tem retorno de Marconi e dispensa no elenco

Marconi está de volta ao Altos (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Altos vive dias movimentados. Após o empate sem gols na segunda-feira (12) diante o Botafogo-PB pela Copa do Nordeste o time volta a campo amanhã (15) para a partida diante o 4 de Julho, que acontece às 16h, no estádio Felipão. O Altos tem o retorno do volante Marconi, que estava em Salvador tratando de uma lesão no tornozelo como novidade, mas o atacante Dudu não faz mais parte do elenco do Jacaré.

“Marconi já retornou as atividades e inclusive treinou hoje pela manhã. Dudu foi devolvido para o Horizonte em comum acordo com o clube”, disse o Diretor de Futebol Ricardo Pereira

Atacante Dudu Trindade não faz mais parte do elenco do Altos (FOTO: Jailson Soares)



Dudu foi um nome que chamou atenção de Waldemar Lemos no começo da temporada durante um amistoso contra o Horizonte, do Ceará. O atleta marcou um golaço na estreia do Altos na Copa do Nordeste, mas depois perdeu espaço no elenco para outras peças.

O confronto diante o Colorado é importante, pois o Altos terá a oportunidade de retomar a liderança do Campeonato Piauiense, caso vença o time de Piripiri. O atual líder é o River com 16 pontos, mas o Altos joga amanhã, ainda pela 8ª rodada do Estadual e tem chance de chegar aos 17 pontos e reassumir a liderança.

Para a partida o técnico Paulinho Kobayashi também deve apresentar algumas mudanças na formação titular e o lateral-esquerdo Tiaguinho deve ter oportunidade de estrear no lugar de Jefferson Sandes. Outra possível mudança é a entrada de Américo no lugar de Joelson, no ataque. O jogo entre Altos e 4 de Julho acontece amanhã (15), ás 16h, no Felipão.

Pâmella Maranhão