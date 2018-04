Após título Piauiense, Esquerda se despede do Altos e irá reforçar Sampaio

Esquerdinha irá reforçar o Sampaio Corrêa (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Altos conquistou o título de Campeão Piauiense no último domingo (15) e antes mesmo de começar a disputa do Brasileiro Série D começa a perder jogadores. O meia Esquerdinha, um dos principais nomes do elenco, não veste mais a camisa Alviverde e agora irá reforçar o Sampaio Corrêa-MA. Após a conquista do Estadual o meio-campista, que é um dos xodós da torcida se despede do clube e vai reforçar a equipe maranhense que disputa o Campeonato Brasileiro Série B e tem como comandante Francisco Diá.

Quem confirmou a saída do meia foi o Diretor de Futebol do Altos, Ricardo Pereira. "Ele vai para lá (Sampaio Corrêa) e chegam mais dois aqui até terça feira, já está tudo certo para sua ida", afirmou.

Francisco Diá conhece bem o meia Esquerdinha, pois trabalhou com o atleta quando esteve no Altos no começo da temporada 2017. Conhecido pela qualidade técnica e por ser um dos cérebros do Jacaré nos últimos quatro anos, o Camisa 10 faz parte do começo da história do Altos no futebol profissional do Piauí, pois participou da campanha do acesso na 2ª divisão e conquistou os dois títulos estaduais que o Jacaré tem em sua história.



O Sampaio Corrêa está disputando o Brasileiro Série B e estreou no último sábado (14) com vitória sobre o Coritiba (PR) por 2x0, com gols de Silva e Uillian. O time maranhense será adversário do River na disputa da Pré-Copa do Nordeste em partidas que estão previstas para os dias 18 a 25 de abril. Esquerdinha se integra ao elenco essa semana.



Pâmella Maranhão