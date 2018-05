Após sequência ruim na Série D, Altos demite técnico Paulinho Kobayashi

Paulinho Kobayashi não comanda mais o Altos (FOTO: Jailson Soares)

Paulinho Kobayashi não é mais o treinador do Altos. O técnico se reapresentou com a equipe na tarde de hoje (8), mas após o treino foi comunicado pela diretoria do Jacaré que não comanda mais o time. O auxiliar técnico Marcelo também não faz mais parte da comissão técnica do Alviverde. O Altos está disputando o Campeonato Brasileiro Série D e teve um começo de competição abaixo do esperado. O Jacaré é vice-líder do seu grupo com quatro pontos. De acordo com o Diretor de Futebol, Ricardo Pereira, o novo técnico será apresentado amanhã (9).

“Infelizmente os resultados desse começo de Série D foram bem abaixo e nos temos três finais aí pela frente, que são praticamente mata-mata e não podemos nós dá ao luxa de perder ou ficar de fora dessa competição. Sobre o Regional não temos nada a dizer, ele foi campeão com todos os méritos, mas na Série D a coisa não funcionou”, explica Ricardo Pereira.

O nome de Francisco Diá, ex- Sampaio Corrêa e que comandou o Altos em 2017 chegou a ser especulada, mas a diretoria afirma que não é ele escolhido para dar sequência ao trabalho. “É um treinador com perfil vencedor, mas não é o Diá. O Diá nós até conversamos, mas ele estava em uma Série B de brasileiro e tem outras propostas melhores”, conta Ricardo Pereira.

Após três rodadas na Série D do Brasileiro o Altos tem um empate diante o Sparta (TO), uma vitoria contra o Assú (RN) e uma derrota frente ao Moto Club (MA).

De acordo com o Diretor de Futebol, o novo técnico é mais experiente e chega a cidade de Altos na quarta-feira (9) e já comanda atividades no estádio Felipão na parte da tarde. O próximo compromisso será no domingo (13), às 16h, diante o Moto Club, no estádio Felipão, em Altos. O time maranhense é lider do Grupo A5 com nove pontos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia