Após Seleção, Júlia retorna ao Tiradentes e irá disputar Copa Batom

Júlia Beatriz voltou aos treinos no Tiradentes (FOTO: Elias Fontenele)

A jogadora piauiense retornou a Teresina, após os treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, junto a Seleção Brasileira Sub-17 do técnico Luizão. Sem descanso, Júlia voltou aos treinos no Tiradentes e se prepara para disputar a Copa Batom, que tem início no domingo (16) e o Tigrão enfrenta o Comercial, às 16h, no Campo do Cfap, em Teresina.

"A cada convocação os treinos estão mais puxados e exigindo principalmente a parte física da gente, pois ainda temos que melhorar. A rotina de treinamentos é bem intensa, tanto é que voltamos exaustas, mas o trabalho continua”, frisa Júlia.

Essa foi a terceira convocação de Julia e em três meses vestindo a camisa Amarelinha a rotina da atleta deu um giro de 180° graus. Entre as obrigações, os cuidados com alimentação e também a parte física se tornaram prioridade, como conta o pai, Fausto Rodrigues.

“Vem sendo uma tarefa complicada para ela, mas a rotina de Júlia mudou completamente. Ela recebe um cronograma de atividades que ela precisa cumprir ao longo da semana que vem diretamente do preparador físico da Seleção Brasileira. Além dos cronogramas de treinos na academia ela precisa tomar suplementação e ter cuidado com a alimentação diária”, ressalta.

Essa foi a primeira convocação pensando no Mundial Sub17. Mais uma deve acontecer no mês de outubro em que será definida a lista final com apenas 21 atletas. Júlia conta as principais exigências do técnico nas primeiras atividades na Granja. “Esses primeiros 15 dias foram mais para testes físicos que uma parte que eles puxam bastante da gente, mas ele (Luizão) também começou a trabalhar algumas situações táticas comigo, por exemplo, atuando como atacante de beirada até porque eu tenho bastante velocidade, mas por enquanto o foco foi a parte física porque todas nós ainda temos o que melhorar para poder disputar no mesmo nível as outras seleções, o jogo realmente é muito duro”, conta a jogadora.

A próxima convocação deve acontecer no dia 1° de outubro e serão mais 15 dias de treinos ainda em preparação para o Mundial Sub-17, que acontece no mês novembro, no Uruguai. Tudo dando certo, a piauiense embarca para a próxima convocação e só retorna ao estado um mês depois, pois após os treinos no Rio de Janeiro a Seleção já embarca para o Uruguai onde irá disputar o Mundial. Antes disso, Júlia vai disputar a Copa Batom com a camisa do Tiradentes, que tem inicio no domingo (16).

Júlia estava em treinos com a seleção Sub17 (FOTO: Elias Fontenele)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia