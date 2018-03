Dirigente chora ao anunciar demissão de Waldemar Lemos do Altos

Waldemar Lemos e sua comissão não estão mais a frente da equipe do Altos. A noticia foi confirmada durante o desembarque da equipe pelo Diretor de Futebol do Altos, Ricardo Pereira, que não conteve as lagrimas após confirmar a demissão do técnico. O Jacaré foi eliminado da Copa do Brasil na noite de ontem (21), pois perdeu para o Bragantino por 1x0, com gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo por Léo Jaime. Agora, o time tem Campeonato Piauiense e Série D do Brasileiro pela frente, além de remotas chances de avançar de fase na Copa do Nordeste.

Ricardo Pereira chora ao falar da demissão do treinador (FOTO: Assis Fernandes)

Às lagrimas, Ricardo Pereira confirmou a demissão de Waldemar Lemos, que apesar da saída por conta da falta de resultados o dirigente resumiu como um homem de trabalhador. “Ele é um cidadão. Um trabalhador”, disse.

“Nós tivemos uma reunião eu e presidente (Warton) ontem a noite, não era nossa intenção, mas a gente entende que futebol é sequencia de resultados e com essa eliminação nos não vamos mais contar com Waldemar Lemos” disse Ricardo Pereira bastante emocionado.

Ricardo se despede do treinador Waldemar Lemos (FOTO: Assis Fernandes)

De acordo com o presidente do Altos, Warton Lacerda, o momento é de sacudir um pouco esse elenco e para isso não se descarta a possibilidade de dispensas para se fazer novas contratações. “Existe a possibilidade de mudanças. Sendo sincero a gente fez um esforço fora do normal para que as coisas acontecessem. Uma pré-temporada bem organizada e planejada então ajustes serão feitos e precisam ser feitos”, ressaltou o cartola.

Waldemar Lemos deixa o Altos após oito jogos. Ao total, duas vitorias, três empates e três derrotas. Os números acabam pesando contra o treinador. Seis gols marcados e oito gols sofridos. O próximo compromisso do time será no domingo (25) quando o Jacaré recebe o Parnahyba, às 16h, no estádio Felipão, em Altos.



Pâmella Maranhão