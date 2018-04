Após destaque no Piauí, Erinaldo é o novo reforço do Salgueiro-PE

Erinaldo agora reforça o Salgueiro (FOTO: Jailson Soares)

Após a boa campanha vestindo a camisa do Piauí Esporte Clube, o atacante Erinaldo Junior, de 21 anos, é o novo reforço do Salgueiro, de Pernambuco. O jogador chegou ao clube na madrugada de hoje (11) e passa por alguns exames, no final do dia deve ser apresentado oficialmente ao clube, que tem Sérgio China, ex- Parnahyba, como comandante.



Erinaldo foi o grande destaque da equipe do Enxuga-Rato e a grata surpresa do Campeonato Piauiense. O Enxuga-Rato foi eliminado no ultimo final de semana pelo River, nas semifinais. O jovem atacante saiu da competição estadual como vice artilheiro com nove gols marcados, em 12 jogos.

Salgueiro confirmou a contratação de Erinaldo (FOTO: Divulgação)

O novo desafio na carreira foi aceito pelo jogador, que fala em dar continuidade a essa boa sequência na temporada. “Aceitei a proposta por ser um time do Nordeste que assim como eu quer crescer e por ser o maior do interior e um dos maiores de Pernambuco. Oportunidade de conquista. Darei meu máximo assim como vinha fazendo no Piauí Esporte Clube”, afirmou Erinaldo Junior.

A equipe Pernambucana ainda tem no calendário 2019 a disputa da Pré-Copa do Nordeste em que o time enfrenta a Juazeirense (BA) e Campeonato Brasileiro Série C.

Pâmella Maranhão