Após Copinha, River anuncia ‘promoção’ de atletas da base ao profissional

Após a participação na Copa São Paulo de Futebol Junior o elenco Sub20 do River desembarcou em Teresina na madrugada dessa terça-feira (14) e entre os garotos que fizeram historia conquistando um avanço inédito de fase na competição de base três foram anunciados como reforço ao time profissional; o atacante Erick Pulga, Vitinho e Pedro Henrique.

Erick Pulga (FOTO: Victor Costa/Ascom River)

Erick foi um dos destaques do Galo na Copinha, marcou dois belos gols e acabou desfalcando o time na segunda fase por conta de uma lesão na clavícula. Antes de ser integrado ao elenco profissional o meia-atacante passa por novas avaliações e deve passar por cirurgia.

O técnico do River, Márcio Goiano, havia falado sobre essa possibilidade de integrar os atletas das categorias de base e que cada um deles estava sendo monitorado. “Sabemos que o River tem uma base forte e que não foi atoa que esses garotos avançaram em uma competição tão grande, estamos avaliando e acompanhando eles de perto”, disse Márcio.

Na Copa São Paulo, o River venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na rodada de estreia. Depois perdeu para o Taúbate-SP por 2 a 0 e na última rodada da fase de grupos goleou o Capital-TO por 6 a 1 carimbou vaga inédita para o estado do Piauí na segunda fase. No domingo (12) o time foi eliminado da competição ao perder para o São Bernardo por 3 a 1.

O River se prepara para estrear no Campeonato Piauiense e também na Copa do Nordeste. Na sexta-feira (17) o time viaja para enfrentar o Picos, na cidade do Mel. No dia 23, acontece a estreia no Nordestão diante o Náutico (PE), fora de casa.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA