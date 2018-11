Após ano na Seleção Sub17, Júlia Beatriz mira vaga na Seleção Sub-20

Júlia Beatriz meia atacante (FOTO: Elias Fontenele)

Júlia Beatriz está de volta a Teresina após período com a Seleção Brasileira Sub17 na disputa da Copa do Mundo, em Montevideo. A seleção não avançou no torneio e dos três jogos saiu da competição com; um empate, uma derrota e uma vitória. Agora, a piauiense mira a temporada 2019 planejando clube que irá defender e busca a permanência na Seleção.

“O Mundial foi uma experiencia incrível na minha vida e de todas as meninas. Infelizmente não avançamos muito, mas foi uma preparação intensa, nos dedicamos muito, apesar de não ter avançado. Acredito que perdemos a classificação no jogo contra o México porque saímos derrotadas e desperdiçamos muitas chances de marcar”, disse Júlia.





A piauiense foi convocada em maio desse ano a primeira vez para a Seleção Sub17 comandada pelo técnico Luizão. Se tornou campeã da Torneio BRICS, na África e agora começa mirar vaga na Seleção Sub20, que tem a também piauiense Valéria.

“Como eu já tenho 17 anos no próximo ano não vou poder estar na seleção sub17, mas espero ter oportunidade de estar na Sub20. Vou batalhar para isso. Por enquanto sigo no Tiradentes, mas pode ser que apareça em outro clube tenho algumas propostas que estão sendo avaliadas”, conta a meia atacante Júlia.

Em Teresina, a atleta ajuda o Tiradentes a garantir vaga no Brasileiro Série A2. No final de semana Júlia esteve em campo pelo Tigrão e marcou duas vezes na goleada em cima do São Paulo por 6 a 1 pela Copa Piauí de Futebol Feminino.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia