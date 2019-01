Apesar de novo empate, técnico do Altos ressalta poder de reação do time

Leandro Campos técnico do Altos (FOTO: Elias Fontenele)

O Altos ainda não venceu, mas também não perdeu na temporada 2019. O time de Leandro Campos fez três jogos no ano e acumula três empates, todos pelo mesmo placar - de 1x1. O último foi no domingo (27), no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Jacaré recebeu o ABC, de Natal, pela Copa do Nordeste. Com o resultado, o Altos é o terceiro colocado do grupo com dois pontos.

O ABC jogou no erro da equipe de Altos, e foi assim que conseguiu marcar na partida. Todos os gols sofridos pelo Jacaré esse ano foram por conta de falhas na bola parada. “Eles trabalharam com duas linhas de quatro congestionando bem todos os setores do campo. Vieram com uma proposta de jogar mais atrás e em cima do nosso erro, e nossa equipe pelo fato de jogar em casa precisou propor mais o jogo”, explica Leandro Campos.

Altos tem três empates, em três jogos (FOTO: Jailson Soares)

Outra situação comum no Altos é o fato do time precisar correr atrás do placar. Nós três jogos desse ano o time saiu atrás na contagem e conseguiu o empate. O técnico elogia esse poder de reação do grupo. “Assim como lá em São Luís e no jogo contra o 4 de Julho nos tivemos folego para buscar igualdade no placar”, reforça Leandro.

O zagueiro Ramon Baiano foi o autor do gol de empate Alviverde, mas antes disso o jogador assume que falhou no lance que deu origem ao gol do ABC. “A gente esperava somar esses três pontos. Tivemos chance de sair com a vitória, mas não foi possível. Tive a felicidade de fazer o gol do empate e depois tive outra chance, mas infelizmente não foi possível. A falha não pode acontecer, consequentemente foi eu que estava no lance”, declarou Ramon.

O Altos vai ter a semana cheia para trabalhar. O próximo compromisso pela Copa do Nordeste será no dia 9 de fevereiro quando enfrenta Ceará, em Fortaleza. Antes disso, o elenco tem compromisso pela Copa do Brasil quando recebe o Santos (SP) no dia 6 de fevereiro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia