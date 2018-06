Altos retorna as atividades mirando confronto diante o Ferroviário-CE

Altos desembarcou de Manaus (FOTO: Moura Alves)

O Altos garantiu a classificação para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D no último domingo (10). O Jacaré perdeu para o Nacional, de Manaus, por 4 a 2, mas como tinha vencido o primeiro jogo por 3 a 0 o placar agregado (5 a 4) ficou a favor dos piauienses. O time segue na busca pelo acesso até a Série C do Brasileiro e agora enfrenta o Ferroviário, do Ceará. O primeiro jogo será na casa do adversário, em Fortaleza, e tem data prevista para acontecer no próximo sábado (16). O jogo de volta será no dia 24 de junho, em Altos.

O Jacaré está há quatro jogos do acesso. E a responsabilidade em torno do grupo só aumenta. A classificação com uma derrota não estava nos planos, mas o técnico Oliveira Canindé deixa claro que essa página está virada e o foco é o novo adversário. “Foi um jogo em que esperávamos ser agredidos e foi o que aconteceu, mas o importante era nos classificarmos e seguimos com essa meta de chegar ao acesso. Agora é pensar nesse novo confronto, novo adversário na competição”, conta o técnico.

Técnico Oliveira Canindé (FOTO: Moura Alves)

O zagueiro artilheiro Vitor Bafana marcou um dos gols em Manaus. O jogador tem dois gols marcados na Série D até aqui, apesar de ser defensor. Ele fala sobre o resultado ruim e acredita que o time perdeu quando pôde.

“Estou muito feliz pela classificação. Foi um jogo muito difícil em que o time deles veio para cima, pois precisava marcar e nós tomamos os gols, mas conseguimos marcar também e na verdade soubemos sofrer e graças a Deus saímos de lá com a classificação”, frisou Bafana.

O Altos se reapresenta as atividades na tarde de hoje (12), às 16h, no estádio Felipão. O Jacaré agora se prepara para enfrentar o Ferroviário, do Ceará, no sabado (16), em Fortaleza, com horário e local a serem definidos pela CBF. O Alviverde segue almejando o acesso até a Série C do Brasileiro 2019.

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL: Rio Branco (AC) x Manaus (AM)

Altos (PI) x Ferroviário (CE)

Moto Club (MA) x Imperatriz (MA)

​Brasiliense (DF) x Campinense (PB)

​Treze (PB) x Iporá (GO)

​Linense (SP) x Novorizontino (SP)

Uberlândia (MG) x Caxias (RS)

​Tubarão (SC) x São José (RS)

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia