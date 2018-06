Altos reforça defesa e confirma contratação de David Sergipano

O Altos segue tentando preencher algumas lacunas que existem no elenco. Após o retorno de André Tavares para o ataque e Jeferson Sandes na lateral o Jacaré confirmou a contratação do zagueiro/lateral esquerdo David Sergipano, que estava o Colo Colo- BA. O jogador de 31 anos, mantem o padrão do técnico do Jacaré, Oliveira Canindé, que já demonstrou preferencia por atletas polivalentes.



Lateral David Sergipano (FOTO: Reprodução)

O Diretor de Futebol, Ricardo Pereira, afirmou que a contratação foi necessária porque os dois atletas da posição estão no departamento medico, caso de Everton e Alisson, a intenção é que David sergipano esteja em campo já no domingo (10).

“A contratação foi feita de forma rápida porque estamos precisando de peças no setor. Ele já pode jogar domingo e treina hoje a tarde no Felipão com o elenco”, disse.

O jogador acumula passagens pelo CSE-AL, Atlético-PB, Vitoria da Conquista-BA, Campinense-PB, Boca Juniors-SE. O Altos têm baixas no setor defensivo, pois o zagueiro Leone esta fora do próximo jogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Alisson e Everton seguem tratando lesões no joelho e virilha, respectivamente e devem desfalcar o elenco para o compromisso diante o Nacional-AM.

O Altos entra em campo no domingo quando enfrenta o Nacional, de Manaus, no jogo de volta pela 2ª fase do Brasileiro Série D. O Altos tem boa vantagem para o confronto, pois venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia