Altos recebe Nacional-AM em primeiro jogo do mata mata na Série D

Altos recebe Nacional-AM (FOTO: Jailson Soares)

O Altos entra em campo neste domingo (3) para o primeiro desafio pela fase de mata mata do Campeonato Brasileiro Série D. O Jacaré recebe o Nacional, de Manaus, às 15h45min, no estádio Felipão. Esse será o primeiro jogo do confronto que decide qual das duas equipes irá avançar para as oitavas de final da competição. O jogo de volta acontece no dia 10 de junho, em Manaus.

O Jacaré sabe do peso do fator casa e tem o estádio Felipão como um algo a mais na temporada, em que o Altos não conheceu nenhuma derrota jogando em seus domínios. “Jogando aqui (no Felipão) a gente é forte e temos que fazer de tudo para sair com o bom resultado. Precisamos jogar com inteligência porque decisão e o adversário vai querer jogar nos nossos erros. O professor vem passando para a gente as características do adversário”, disse Joelson.

Joelson é uma das esperanças de gols do Altos (FOTO: Jailson Soares)

A única mudança confirmada é a baixa de Dos Santos, que cumpre suspensão automática por receber o terceiro amarelo. O volante Douglas é o mais cotado para substituir o companheiro. “É uma oportunidade muito boa e a gente que está dentro do elenco vem trabalhando buscando essa oportunidade e se Deus quiser e o professor optar por mim eu vou fazer de tudo para que nossa equipe saia vitoriosa”, frisa Douglas.

O Nacional (AM) avançou para segunda fase da Série D do Brasileiro com 10 pontos, um a menos do que o time piauiense, mas ficou em primeiro do seu grupo. Os amazonenses têm Lecheva como técnico e jogam de uma forma parecida com o Jacaré, optando por uma formação bastante ofensiva. Apesar disso, o time vem de uma temporada marcada por mau resultado no Estadual e tem suas esperanças depositadas na Série D para ter um calendário para temporada 2019. Essa semana o time chegou a anunciar greve por conta dos dois meses de salários em atraso e não treinou todos os dias.

O técnico do Altos, Oliveira Canindé, demonstra conhecimento do adversário, mas sabe que o principal é ter um bom grupo em campo. O Jacaré tem algumas dúvidas, já que os zagueiros Everton e Alisson deram entrada no departamento médico e Leone e Vitor Bafana devem formar a zaga titular. “Nós sabermos que é uma equipe competitiva e tem um treinador bastante competitivo. É sempre importante o primeiro jogo então precisamos controlar ansiedade e procurar fazer o jogo de nossas vidas”, explica Canindé.

O time Amazonense tem a vantagem de jogar por dois empates porque se classificou como primeiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia