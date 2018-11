Altos perde volante Marconi e anuncia meia Ancelmo Holanda, ex-Atletico AC

A temporada 2019 ainda não começou oficialmente para o Altos, mas o time já anota suas primeiras baixas. O volante Marconi, um dos principais nomes do elenco do Jacaré na temporada 2018 recebeu uma proposta irrecusável do Floresta (CE) e está distante do clube piauiense. O time anunciou a contratação do campo Ancelmo Holanda, 28 anos, ex Atlético Acreano.



"Marconi recebeu uma proposta fora da minha realidade. Estou tentando reverter a situação, mas está bem difícil", disse o presidente do Altos, Warton Lacerta.



O volante Marconi deixará o Altos após receber proposta do Floresta (CE) (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Ao lado de Dos Santos, Marconi formada a melhor dupla de volantes do Campeonato Piauiense e foi peça fundamental no grupo para a conquista do título de campeão Piauiense e nas campanhas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série De desse ano.

O Floresta tem Paulinho Kobayashi como comandate, nome que conhece bem o Jacaré, pois comentou do time nos dois títulos Estaduais.

Pâmella Maranhão