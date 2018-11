Altos perde jogadores Marconi e Klenisson para times do Ceará

Klenisson irá vestir a camisa do Ferroviário (FOTO: Luís Junior)

A temporada 2019 ainda não começou oficialmente para o Altos, mas o time já anota suas primeiras baixas. O volante Marconi, um dos principais nomes do elenco do Jacaré na temporada 2018 recebeu uma proposta irrecusável do Floresta (CE) e está distante do clube piauiense, além dele, o atacante Klenisson, que também esteve no elenco 2018 e se destacou na disputa da Série D fechou com o Ferroviário (CE).

Apesar de anotar as primeiras baixas, o time anunciou a contratação do campo Ancelmo Holanda, 28 anos, ex Atlético Acreano. O jogador tem passagens pelo futebol português em 2014, mas construiu toda sua carreira no Acre e passou pelo Rio Branco, Juventus, em entrevista exclusiva ao ODia, o jogador falou sobre o desafio de vestir a camisa de vestir a camisa do clube piauiense.

“É um desafio e tanto, mas estou bem feliz. A conversa com o presidente foi boa e estou acreditando nesse trabalho. Quero conquistar títulos e principalmente o acesso até a Série C”, disse Ancelmo.

O jogador chega com o status de ser o grande maestro do setor de criação do Jacaré. Além dele, a diretoria anunciou ainda hoje (20) o lateral esquerdo, Wesley, ex- River e essa temporada vestiu a camisa de clubes do exterior e o reforço do volante Jorginho, com passagem pela Campinense (PB), Santa Cruz (PE) e CSA (AL).

O Altos é o atual bicampeão piauiense e tem no calendário 2019 a disputa do Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia