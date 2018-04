Altos inicia caminhada na Série D com odisseia de 16h de viagem

Altos encerrou os treinos visando estreia na Série D (FOTO: Jaílson Soares)

A equipe do Altos embarcou na manhã de hoje (20) rumo a cidade de Araguaína, no Tocantins. O Jacaré faz sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (22) contra o Sparta-TO, às 16h, no estádio Mirandão, em Araguaína. Logo de cara, o time piauiense encara quase 16h de viagem, com direito a duas escalas; Teresina – Brasília/ Brasília- São Paulo e um trecho de estrada. Essa é a terceira participação do Altos na Série D e o time almeja o tão sonhado acesso até a Terceira Divisão do Brasileiro.

De acordo com o técnico Paulinho Kobayashi a logística para disputar uma Série D do Brasileiro e a pouca informação dos adversários segue sendo o maior problema para as equipes que disputam a competição. “Informação e noção mesmo da equipe deles nos vamos ter no jogo de volta em casa, mas para esse primeiro confronto colhemos algumas informações de amigos do mundo da bola”, frisa.

Paulinho esteve à frente do Altos durante a Série D de 2017 em que o time foi eliminado nas oitavas de final pelo Santos-AM. A experiencia do ano anterior, pode ser um algo a mais durante a competição esse ano. Mas o Altos que enfrenta o Sparta neste domingo (22) vem com desfalques e sem poder contar com os seus reforços, que não foram regularizados a tempo.

Na manhã de ontem (19) a diretoria confirmou os desligamentos dos laterais Jean e Jefferson Sandes e também do zagueiro Gustavo como forma de enxugar a folha. “Quando a gente fala de saída as vezes fica um clima meio pesado, mas nos temos que trazer outros e para isso precisa ter essa mudança então tem algumas funções, algumas posições, trazer uns ou mesmo diminuir o salário de uns para trazer outros”, explica Kobayashi.

Bruno Henrique é um dos reforços do Jacaré (FOTO: Jaílson Soares)

Entre os contratados estão o zagueiro Vitor Bafana, que retorna para uma terceira temporada com o clube. O meia Carlos Magno, o lateral Neilson e os atacantes Bruno Henrique e Klenisson, mas nenhum deles está à disposição do técnico para esse primeiro jogo da Série D, pois não foram regularizados junto a CBF. O Altos enfrenta o Sparta-TO no domingo (22), às 16, no estádio Mirandão, em Araguaína. O time tem ainda como adversários no Grupo 5 o Moto Club-MA e o Assú-RN.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia