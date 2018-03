Altos goleia 4 de Julho e reassume liderança do Estadual

Altos goleou 4 de Julho (FOTO: Elias Fontenele)

Na tarde de hoje (15) o Altos literalmente atropelou o 4 de Julho e saiu de campo com uma vitória por 4x0, com gols de Manoel (duas vezes), Joelson e Leone. Em jogo valido pela 8ª rodada do Piauiense e que garantiu a classificação até as semifinais de forma antecipada. Com o resultado, o Altos reassume a liderança do Campeonato Piauiense chegando aos 17 pontos. O próximo compromisso é pela Copa do Nordeste diante o Bahia no dia 20 de março.



A equipe do Altos dominou as ações de jogo e aos 30 minutos abriu a contagem com o zagueiro Leone, de cabeça, que aproveitou escanteio de Dos Santos. O Altos só crescia na partida e teve várias chances de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, mas Manoel e Dos Santos desperdiçaram.

Manoel marcou duas vezes na vitoria do Altos (FOTO: Elias Fontenele)

Início de segundo tempo e o Altos não deixou sequer o adversário tentar reagir e aos três minutos Manoel marcou o segundo do Altos. Aos 10, Dos Santos desperdiça nova oportunidade, em cruzamento de Américo, Dos Santos fica sozinho debaixo da trave e coloca para fora.

Pelo lado do Colorado o atacante Raphael Freitas tenta, mas esbarra no paredão Gideão. Aos 21 minutos, Manoel amplia o marcador e marca seu segundo gol e o terceiro do Altos na partida. No minuto seguinte, Manoel é substituído e entra Joelson em campo. Com 25 minutos, Joelson perde um gol inacreditável, mas se redime dois minutos depois ao cavar pênalti e converter fechando a goleada em 4x0.

O Altos é o líder do Estadual seguido de perto pelo River, que tem 16 pontos. O Altos agora joga pela Copa do Nordeste contra o Bahia e no Piauiense somente no dia 24 quando encara o Flamengo. Já o 4 de Julho recebe o Piauí no domingo (18), às 9h da manhã, em Piripiri.

Pâmella Maranhão