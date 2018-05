Altos garante classificação na Série D; Time enfrenta o Nacional-AM

O Altos garantiu sua classificação até a próxima fase do Brasileiro Série D. O Jacaré venceu o Sparta, de Tocantins, por 3 a 0, com gols de Marconi, Tote e Klenisson. Jean diminuiu para o Sparta. Com o resultado, o Altos se classifica entre os melhores segundos colocados chegando aos 11 pontos. O Jacaré faz o primeiro jogo em casa e decide fora de casa. O adversário será o Nacional, de Manaus.

O Altos fez um primeiro tempo avassalador e praticamente não viu o seu adversário. O time imprimiu um ritmo de jogo acelerado e teve maior posse de bola e volume de jogo. Logo no primeiro minuto Tiaguinho bate falta rasteira perigosa e goleiro Alex afasta bem. O Sparta, de Tocantins resposte com Valdenis, aos dois minutos, ele invade a pequena área, Gideão já tinha saído do gol, mas a bate por cima da trave.

Aos seis minutos, Roger Gaúcho tenta duas vezes. Na primeira oportunidade a zaga tira. A bola volta para o meia e ele finaliza, mas a bola vai para fora. Com 19 minutos, o técnico Oliveira Canindé precisa fazer a primeira mudança porque o zagueiro Everton sente dores, entra Alisson em seu lugar. Aos 21 minutos, o Altos abre o placar com o volante Marconi. Um golaço de fora da área. Com 29 minutos, mas chance do Altos, agora em jogada de Manoel e Joelson. M9 carrega a bola, deixa para Joelson, ele bate forte demais.

Aos 32, Tote marca e amplia o placar em chute rasteiro pela direita. O Altos domina a partida e logo aos 36 minutos, chega aos 3 a 0, com Klenisson marcando após receber um passe açucarado de Manoel.

Inicio de segundo tempo o Sparta, de Tocantins, mexe no time e faz duas mudanças colocando Dimenor e Luan em campo, e o time demonstra uma tímida reação e com um minuto diminui o placar com Jean marcando. 3 a 1, para o Altos. Aos três minutos da segunda etapa, Klenisson tenta em chute rasteiro que assusta o goleiro. E segue só dando Altos em campo, Tote bate falta perigosa, goleiro Alex faz boa defesa, o Joelson ainda empurra para dentro, mas não valia mais nada. Aos 20, mudança no Jacaré, sai Roger Gaúcho, lesionado, e entra Alex Mineiro.

Com 24 minutos, Manoel marca, mas o juiz da posição irregular. Aos 26, mas oportunidade do Manoel, ele recebe boa bola e bate em cima do goleiro Alex. O Altos segue mandando na partida e buscando ampliar sua vantagem. Com 28 minutos, Marconi chega até a linha de fundo e cruza, mas não tinha ninguém para completar. Joelson ainda tem algumas oportunidades, mas o atacante desperdiça.

O Altos segue na briga pelo acesso até a Série C do Brasileiro. O Altos enfrenta o Nacional-AM e faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora de casa. As partidas por enquanto estão marcadas para os dias 3 e 10 de junho.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia