Altos faz jogo decisivo contra o Bahia hoje pela Copa do Nordeste

Altos entra em campo pela Copa do Nordeste (FOTO; Elias Fontenele)

A equipe do Altos já está em Salvador para jogo importantíssimo pela Copa do Nordeste. O time entra em campo hoje (20) para jogo decisivo contra o Bahia, às 21h45min, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é crucial para o time manter vivo o sonho de classificação até a segunda fase. O adversário vem de um empate sem gols diante o Juazeirense, da Bahia, pela semifinal do Campeonato Baiano. A novidade no time piauiense é o retorno do volante Marconi.

O atacante Joelson confessa que o time está devendo na competição, mas que o grupo ainda acredita. “Enquanto tivermos chances vamos tentar corresponder em campo. Sabemos que os gols não estão saindo, mas isso pode começar a mudar na partida contra eles (Bahia)”, declarou.

No Piauiense, o Altos vem de um bom resultado em que goleou o 4 de Julho por 4x0 e marcar gols não é problema, mas quando vamos aos números do Jacaré na Copa do Nordeste a história muda de figura e para seguir com chances de classificação o time precisa balançar as redes no Nordestão. O Alviverde precisa vencer o Bahia, e depois o compromisso contra o Náutico, no dia 29, e torcer para que o Botafogo, da Paraíba, vença o Bahia na última rodada.

No Grupo C, o Altos é o lanterna com dois pontos somados em quatro jogos. Já o adversário é o vice-líder, com seis pontos e precisa se recuperar na tabela, pois o tropeço diante o Náutico embolou a classificação. Uma vitória do Bahia deixa o time de Guto Ferreira mais tranquilo na classificação e com reais chances de brigar pela liderança do grupo ao lado do Botafogo, da Paraíba.

As baixas para a partida pelo lado do Altos é o zagueiro Everton e o meia Roger Gaúcho. O Altos deve entrar em campo com; Gideão, Tote, Leone, Alisson e Jefferson Sandes, Marconi, Dos Santos, Américo e Esquerdinha; Manoel e Alex Mineiro. O trio de arbitragem é do Rio Grande do Norte e terá Zandick Gondim como arbitro principal, e Jean Márcio e Francisco de Assis como assistentes. O jogo entre Bahia e Altos acontece hoje (20), às 21h45min, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Pâmella Maranhão