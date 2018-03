Altos enfrenta Bragantino buscando vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

A equipe do Altos entra em campo daqui a pouco para mais um desafio na temporada. O time de Waldemar Lemos enfrenta o Bragantino (SP), às 20h30min, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A partida define quem avança para a 3ª fase da Copa do Brasil. A vitória garante o time piauiense e caso o jogo termine no empate no tempo normal a definição acontece nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o Vitoria (BA).

O Altos encara o Bragantino pela Copa do Brasil (FOTO: Elias Fontenele)

O Altos chega com um desfalque importante para a partida que é o volante Marconi, lesionado. Além disso, o lateral-direito de oficio Jean não foi relacionado para partida e Wagner deve voltar a atuar na posição. Um setor que vem sem alterações e em crescente na temporada é a zaga que tem Leone e Everton como xerifes.

“Essa crescente é frito de trabalho muito forte que temos também com todo o grupo, pois nós somos muito unidos e isso faz com que o trabalho seja melhor e confiamos uns nos outros. Estamos cientes que esse jogo é bom para todos nos atletas e também para clube”, disse zagueiro Everton.

A equipe do Bragantino está em segundo lugar do seu grupo no Campeonato Paulista, com nove pontos. Em oito jogos tem duas vitorias, três empates e três derrotas. O líder é o atual campeão brasileiro Corinthians. O zagueiro do Jacaré destaca a boa fase do adversário, mas lembra que o grupo está focado.

“O time do Bragantino está muito bem no Estadual então precisamos entrar em campo focados. A Copa do Brasil nessa fase é decidida em um jogo então não teremos outra oportunidade”, explicou Everton.

A baixa de Marconi pode fazer com que o treinador Waldemar Lemos opte por uma formação com Roger Gaúcho e Esquerdinha no meio de campo, optando por Manoel e Joelson à frente, sem Américo.

O Altos busca uma classificação inédita até a terceira fase da Copa do Brasil. O time está em sua segunda participação na competição e em 2017 foi eliminado na 2ª fase. O jogo entre Bragantino e Altos acontece ás 20h30min, no estádio Nabizão, em Bragança. A arbitragem será de Daniel Nobre, que vai ter Leirson Peng e Jorge Eduardo como assistentes.

Pâmella Maranhão