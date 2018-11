Altos encorpa elenco e anuncia mais três jogadores

Ademir lateral é irmão do volante Marconi, que também compõe o elenco do Altos (FOTO: Reprodução Facebook)

Na sexta-feira (9) o Altos anunciou mais três jogadores. O volante Sidney, lateral- esquerdo Ademir irmão do volante Marconi e o zagueiro Caíque, ex- River. Com os novos reforços o time chega aos 15 nomes contratados. O Jacaré se apresenta oficialmente no dia 3 de dezembro visando a temporada 2019, em que o time vai disputar além do Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

O lateral Ademir Ribeiro, 33 anos, e é irmão mais velho do volante Marconi, 30, que defende a camisa do Altos há duas temporadas. O lateral vestiu esse a camisa do Atlético de Alagoinhas e conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Baiano. O jogador também tem passagens por clubes da Albânia.

Caíque zagueiro (FOTO: AscomRIVER)

O outro nome confirmado pela diretoria do Jacaré é do volante Sidney, 30 anos e com passagens pelo Uberaba (MG) e também o Globo (RN).

Caíque, 24 anos, já passou pelo futebol piauiense. Vestiu do Galo em 2017 e participou de alguns jogos, mas não se firmou na posição, que na época tinha Oscar Brizuela, Gustavo Eugenio, Allan Miguel e Gabriel a disposição.

O Altos se apresenta no dia 3 de dezembro. O time será comandado por Leandro Campo e tem como primeiro compromisso oficial o jogo contra o Moto Club (MA) pela Copa do Nordeste, no dia 16 de janeiro, em São Luís.

Goleiros: Andrade(Juazeirense-BA)

Zagueiros: Leone (Altos), Ramon Baiano (Itabaiana-SE), Caíque (ASA-AL)

Laterais: Tiaguinho (Altos), Ademir Ribeiro (Atlético de Alagoinhas-BA),

Volantes: Dos Santos (Altos), Marconi (Altos), Netinho (Altos), Sidney (Globo-RN)

Atacantes: Manoel (Altos – emprestado ao Boa Esporte-MG), Klenisson (Altos), Américo (Altos), Rafael Piauí (Flamengo-PI), Luizão (Central-PE)

Pâmella Maranhão - Jornal ODia