Altos encorpa contratações e anuncia atacantes Bruno Henrique e Klenisson

Bruno Henrique é o novo reforço do Altos (FOTO: Felipe Siqueira)

A equipe do Altos segue se reforçando visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Após a saída do meia Esquerdinha, o time contratou o atacante Bruno Henrique, de 25 anos, ex- Zaria Batia, da Moldavia, na Europa e também atacante Klenisson, que estava no Confiança (SE). O Jacaré se prepara para iniciar a caminhada na Série D e no domingo (22) faz sua estreia contra o Sparta, de Tocantins, às 16h, em Araguaiana.

“Um deles já chegou e inclusive participou dos treinos em dois períodos nesta quarta-feira, o outro chega somente na próxima segunda-feira. Ainda deve chegar mais um nome essa semana, pois estamos negociando o retorno do Tavares. Precisamos ter um elenco com peças de troca para o treinador”, disse o Diretor de Futebol Ricardo Pereira.

Bruno Henrique tem no currículo várias passagens por clubes de fora do país como Leixões, de Portugal, onde disputou a segunda liga e também uma passagem pelo East Riffa, no Bahrein. No Brasil, o atacante vestiu a camisa do Uberaba (MG), Sertãozinho (SP), Rio Branco (SP) e também o Goiás (GO). No Uberaba, o jogador foi artilheiro do clube em 2017, na disputa do Campeonato Mineiro Modulo II, com seis gols.

Klenisson tem apenas 22 anos e passagens pelo ASA, de Arapiraca, cidade natal do atleta e também pelo Fluminense de Feira (BA) e Confiança (SE) e vem por empréstimo do clube Sergipano para o time piauiense e fica até o final da Série D. Os dois jogadores chegam para se juntar a nomes como Joelson, Manoel e Américo.

Na Série D do Brasileiro o Altos está no Grupo 5 ao lado de Sparta, Moto Club e Assu. O Jacaré tenta o inédito acesso até a Série C do Brasileiro.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia