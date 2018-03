Altos embarca para jogo decisivo contra o Bahia pela Copa do Nordeste

Altos precisa vencer o Bahia para seguir com chances de classificação (FOTO: Elias Fontenele)

A equipe do Altos embarcou na madrugada de hoje (19) para Salvador. O time entra em campo amanhã (20) para jogo decisivo contra o Bahia, às 21h45min, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é crucial para o time manter vivo o sonho de classificação em que precisa vencer o Bahia, depois o compromisso contra o Náutico e torcer para que o Botafogo, da Paraíba, vença o Bahia.

No Piauiense, o time vem de um bom resultado em que goleou o 4 de Julho por 4x0 e marcar gols não é problema, mas quando vamos aos números do Jacaré na Copa do Nordeste a historia muda e para seguir com chances de classificação o time precisa balançar as redes no Nordestão.

No Grupo C, o Altos é o lanterna com dois pontos. Em terceiro, está o Náutico com quatro pontos, seguido pelo Bahia com seis e o líder é o Botafogo-PB com dez pontos o único com um pé na próxima fase.

As baixas serão o zagueiro Everton e o meia Roger Gaúcho, ambos entregues ao departamento médico com dores na posterior da coxa.

Pâmella Maranhão