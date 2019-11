Altos deve fazer pré-temporada em Oeiras: “Concentrar e corrigir falhas”

Aos poucos, a diretoria do Altos vai liberando as definições do planejamento para temporada 2020. Uma das novidades é que o time do Jacaré está muito próximo de fechar uma parceria com o Oeirense e usar o CT do clube para realizar pré-temporada. De acordo com o presidente Warton Lacerda depende apenas da resposta de um patrocinador. O Altos disputa no próximo ano a Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e o Campeonato Piauiense, que tem inicio no dia 19 de janeiro.

Arbitral na sede da FFP (FOTO: Jailson Soares)

“Todos os anos eu pensei em fazer isso, mas me faltava dinheiro (risos) agora com essa oportunidade dada pelo Oeirense fica mais fácil. Estar lá concentrado, corrigir falhas ou alguns erros de contratação que ninguém percebe”, acrescentou o presidente do Jacaré.

Inclusive o presidente do clube afirmou que chegou a visitar o CT do Carcará e se agradou do que viu. “Eu preciso conseguir patrocínios locais para conseguir, lavanderia, academia, o campo é bom, tem dormitórios que estão praticamente em cima do campo é coisa de 70 metros então me agradei muito do que vi e estou muito perto de fechar essa parceria”, explicou Warton Lacerda.

Warton Lacerda presidente do Altos (FOTO:Jailson Soares)

A equipe do Altos vem com uma renovação de quase 100% para temporada 2020. Entre os nomes remanescentes apenas o volante Netinho, o meia Rafael Piauí e o atacante Klenisson. Entre os reforços nomes conhecidos como o goleiro Rodrigo Ramos, com passagens por muitos clubes do Maranhão, o meia Roger Gaúcho, conhecido pelo período que vestiu a camisa do Santos e Inter, chega para sua segunda passagem no Altos. O zagueiro Marcelo Amaral, que também já vestiu a camisa do clube e o volante Alberto, piauiense, mas que nunca defendeu equipes do estado.

“Na verdade nos já estamos montando um bom time. Eu me arrisco a dizer que nos estamos fazendo bons negócios e estou até surpreso com o que estamos conseguindo fazer com o valor bem abaixo do que contratamos em anos anteriores, eu acredito que o segredo vai estar na preparação e eu já mudei de ideia e acredito que vou sair 20 dias dos treinos Altos e Teresina para fazer uma preparação fora, estou tentando Oeiras”, disse Warton.

A previsão de apresentação do Altos é no dia 17 de dezembro, no estádio Felipão, na cidade de Altos.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia