Altos descarta pré-temporada em Oeiras; ‘Vamos ficar perto do torcedor’

A data de apresentação do elenco do Altos se aproxima, mas a essas alturas ainda são realizadas muitas definições. A diretoria Alviverde havia definido que uma parte da pré-temporada do time iria acontecer na cidade de Oeiras, mas o presidente Warton Lacerda afirmou que a possibilidade está descartada e a apresentação do elenco acontece no dia 17 de dezembro, no estádio Felipão, na cidade de Altos.

Warton Lacerda presidente do Altos (FOTO: Elias Fontenele)

“Acabou ficando um valor alto levar toda a equipe para cidade de Oeiras, então decidi voltar atrás na decisão e deixar mesmo o elenco na cidade de Altos para que exista uma aproximação desse novo grupo com a cidade até porque temos uma renovação muito grande para a temporada 2020”, explicou Warton Lacerda.

Além disso, o presidente confirmou que o meia Roger Gaúcho não estará no elenco 2020. O jogador que se apresentou a Portuguesa Santista tem contrato com o Altos, porem será liberado em comum acordo entre atleta, clube e a própria Portuguesa. “De inicio a gente fica chateado, pois o jogador tem contrato com o clube, mas decidi liberar porque estamos falando de uma atleta de 33 anos que recebeu uma proposta quatro vezes maior do que a do Altos”, emendou o mandatário.

O presidente ainda confirmou a saída também o zagueiro Júlia Pitbull por uma situação parecida com a de Roger, o defensor recebeu proposta do Marília-RJ. “A gente entende e não vamos insistir em jogador que não quer ficar no Altos. Com a Portuguesa eu posso fazer um acordo e trazer duas peças de lá e assim liberar o Roger. Fora isso eu estou conversando com um atacante que era interesse meu e do treinador (Fernando Tonet) e teve uma proposta mal sucedida no exterior e pode ser que retorne para o Altos”, conta Warton.

O Altos tem na temporada 2020 a disputa da Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e o Campeonato Piauiense. A apresentação do elenco acontece no dia 17 de janeiro, na cidade de Altos.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia