Altos demite Waldemar e contrata Paulinho Kobayashi para o comando

O Altos vive uma semana movimentada. Após a eliminação na Copa do Brasil para o Bragantino, em que o time saiu de campo com uma derrota por 1x0, a diretoria decidiu não contar mais com o trabalho de Waldemar Lemos e sua comissão técnica e sem perder tempo anunciaram o treinador Paulinho Kobayashi como novo comandante, o nome é velho conhecido da equipe, pois se sagrou campeão Piauiense com o Jacaré em 2017. Kobayashi estava no Imperatriz, do Maranhão, mas foi demitido há algumas semanas.

De acordo com o presidente do Altos, Warton Lacerda, o momento é de sacudir um pouco esse elenco e para isso não se descarta a possibilidade de dispensas para se fazer novas contratações. “Existe a possibilidade de mudanças. Sendo sincero a gente fez um esforço fora do normal para que as coisas acontecessem. Uma pré-temporada bem organizada e planejada então ajustes serão feitos e precisam ser feitos”, ressaltou o cartola.

Paulinho Kobayashi assumiu o Altos em 2017 no primeiro jogo do returno e se tornou campeão Piauiense junto com o time. Paulinho conhece parte dos atletas que estão no elenco, pois trabalho com o time durante a disputa da Série D do Brasileiro, em que acabaram sendo eliminados na segunda fase.

Waldemar Lemos deixa o Altos após oito jogos. Ao total, duas vitorias, três empates e três derrotas. Os números acabam pesando contra o treinador. Seis gols marcados e oito gols sofridos. O próximo compromisso do time será no domingo (25) quando o Jacaré recebe o Parnahyba, às 16h, no estádio Felipão, em Altos. Paulinho Kobayashi deve se apresentar oficialmente ao elenco amanhã (23).

Kobayashi retorno ao Altos (FOTO: Luís Junior)

Pâmella Maranhão