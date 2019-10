Altos confirma Fernando Tonet como técnico na temporada 2020

Fernando Tonet será o técnico do Altos na temporada 2020. O nome do técnico foi confirmado nesta sexta-feira (25) pela diretoria do clube. Tonet é um treinador conhecido pelos trabalhos na região Nordeste e esse ano comandou o Santa Cruz de Natal (RN) e também é conhecido pelas passagens no estado do Piauí, pois no passado comandou o Piauí Esporte Clube e o Parnahyba. A apresentação do treinador acontece junto com a do elenco, no dia 27 de dezembro, na cidade de Altos. O Jacaré tem no calendário 2020 a disputa da Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e o Campeonato Piauiense.

"Fiquei muito feliz com a oportunidade de retornar ao futebol piauiense, pois foi o estado do Piauí quem me abriu as portas para o mercado nordestino, isso em 2013. De lá para cá, venho atuando no nordeste brasileiro e implantando um pouco da filosofia de trabalho utilizada no Sul do Brasil, local onde construí minha formação profissional foram anos de preparação no Paraná Clube (da Base ao Profissional). O que me fez aceitar o retorno ao futebol piauiense, foi o fator calendário e o gabarito da equipe do Altos, que nos últimos anos tem dois títulos estaduais e um vice-campeonato.", disse o treinador Tonet.



Fernando Tonet novo técnico do Altos (FOTO: Reprodução)

Fernando Tonet esteve no ano de 2019 à frente do Santa Cruz de Natal (RN). Antes disso, foi técnico do Globo (RN) na temporada 2018, ao longo da Série C do Brasileiro. Junto ao treinador Tonet virá comissão técnica completa com preparador físico André Otaviano, preparador de goleiro Paulinho Surubim e auxiliar técnico Cristiano Bassoli e a distancia, na cidade de Curitiba, trabalha o analista de desempenho Vinicius Alves.

Para o ano de 2020 o Altos aposta é uma mudança na formação do elenco e apenas três peças serão remanescente do elenco dos últimos anos, caso do volante Netinho, o atacante Klenisson e o atacante Rafael Piauí. Tonet deve ter uma cota de indicação de atletas e nomes que trabalharam com ele no futebol potiguar devem reforçar o Alviverde.

A apresentação do elenco do Jacaré pode mudar de data caso o Campeonato Piauiense 2020 tenha sua data de inicio antecipada por conta das datas do calendário CBF. A equipe do Altos é o atual vice-campeão Piauiense.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia