Altos anuncia atacante Xilú e volante Ray, ambos ex-Globo (RN)

Aos poucos, o Altos da temporada 2020 ganha corpo. Essa semana a diretoria do clube anunciou a contratação do atacante Xilú, de 22 anos e do volante Ray, ambos com passagens pelo Globo (RN) e bem conhecidos do treinador do Jacaré, Fernando Tonet. O Jacaré se prepara para disputar Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e Campeonato Piauiense em 2020.

O atacante Xilú, de 22 anos, acumula passagens pelo Globo (RN) Itabaiana (SE) e recentemente estava no Força e Luz (RN) onde disputou o Campeonato Potiguar. O atleta vem para sua primeira passagem em time piauiense e é uma das peças mais jovens do elenco.

Xilú irá reforçar o Altos 2020 (FOTO: Ascom GLOBO RN)

O volante Ray, de 25 anos, esteve no Santa Cruz de Natal na temporada 2019, disputou Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Em 2018 defendeu o Globo (RN), assim como Xilú, o volante também trabalhou com Tonet nos clubes do Rio Grande do Norte.

Com as chegadas, o setor ofensivo agora conta com Jânio Daniel, ex-Parnahyba, Rafael Carioca e Klenisson, um dos nomes remanescentes da temporada 2019. No meio campo, o time confirmou os nomes de Rivaldo, Roger Gaúcho, que chega para sua segunda passagem e Rafael Piauí, e entre os volantes tem Netinho, Alberto, Max Carrasco e Ray.

No setor defensivo, o Alviverde tem Marcelão, que passou pelo clube em 2018, Rafael Araújo e Junior Pitbull como nomes confirmados. O goleiro Rodrigo Ramos, conhecido pelos trabalhos nas equipes do Maranhão, principalmente com a camisa do Sampaio Corrêa.

Warton Lacerda presidente do Altos (FOTO: Jailson Soares/ODIA)

Em 2020, o Jacaré pretende fazer uma pré-temporada diferente e irá usar a cidade de Oeiras, CT do Carcará, como casa por pelo menos 20 dias. A decisão segundo o presidente do clube, Warton Lacerda, é para trazer maior tranquilidade ao longo do período de preparação, já que o elenco será praticamente todo renovado. O Altos deve se apresentar as atividades no dia 17 de dezembro. A apresentação do elenco será no estádio Felipão, na cidade de Altos.



NOMES CONFIRMADOS NO ALTOS 2020:

Goleiros: Rodrigo Ramos

Zagueiros: Marcelão, Júnior Pitbull, Rafael Araújo

Meio-campo: Roger Gaúcho, Rivaldo, Rafael Piauí, Netinho, Max Carrasco, Alberto e Ray

Atacantes: Klenisson, Rafael Carioca, Xilú e Jânio Daniel

Pâmella Maranhão - Jornal ODia