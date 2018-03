Altos ainda tem chances de classificação no Nordestão, mas ficou difícil

Altos não depende mais somente de si para classificar (FOTO: Luís Junior)

Que o caminho do Altos até a próxima fase da Copa do Nordeste ficou complicado isso é fato, mas ainda dá. O Jacaré agora não depende apenas de si, após o empate sem gols diante o Botafogo-PB na noite de ontem (12), no estádio Albertão, em Teresina. Mas os cálculos são simples e passam diretamente pela equipe Paraibana.

O time piauiense tem mais dois compromissos pela fase de grupos, contra Bahia e Náutico e precisa vencer os dois jogos e torcer para que o Botafogo tire pontos dos seus adversários, em especifico na última rodada quando enfrenta o Bahia.

O Altos tem dois pontos somados em quatro jogos e ocupa a lanterna do Grupo C, mas pode chegar aos oito pontos. na terceira colocação aparece o Náutico com uma vitória e um empate, quatro pontos ao total. Em 2º lugar está o Bahia com seis pontos e na primeira colocação o Botafogo-PB, que tem 10 pontos e está com um pé na próxima fase do Nordestão.

Na teoria não é uma matemática tão difícil, mas quando vamos para prática a falta de vitorias do Altos dentro da competição pesa contra. Em quatro jogos são duas derrotas e dois empates e esses resultados não são mais opção, caso o Altos não vença Bahia no dia 20 de março, em Salvador, apenas cumpre tabela no jogo do dia 29 diante o Náutico-PE.

Entre os jogadores, o pensamento é de que enquanto existir alguma chance o grupo irá se agarrar nela. “Jogamos bem, estivemos melhores que eles, mas não marcamos no jogo. Porem enquanto tivermos 1% de chance vamos acreditar nessa classificação”, disse o lateral Tote após a partida contra o Botafogo.

