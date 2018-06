Alô, Prêmio Puskás! Manoel marca golaço contra Ferroviário; Veja vídeo

O atacante Manoel foi autor de uma verdadeira pintura no jogo de ontem (18) entre Ferroviário e Altos pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. A partida terminou no empate em 1 a 1, e o jogo de volta acontece no próximo sábado (23), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

Será que o gol do atacante Alviverde merece uma indicação ao prêmio Puskás? VEJA o golaço de Manoel.



Imagens cedidas pela TV Verdes Mares, do Ceará.



Manoel estava no banco de reservas e marcou o belíssimo gol aos 41 minutos do segundo tempo, M9 recebe a bola de Tavares, gira com categoria e emenda um chute certeiro da entrada da grande área, que morre no fundo da rede, e da o empate ao Jacaré, que segue vivo na briga pelo acesso até a Terceira Divisão Nacional.

Atacante Manoel comemora gol (FOTO: Luís Junior/Ascom Altos )





Pâmella Maranhão - Jornal O Dia