Adriana passa por cirurgia e tempo de estimado de recuperação em 5 meses

Cirurgia foi realizada nesta quarta (22) (FOTO: Natalia Castro)

Na manhã desta quarta-feira (22) a piauiense Adriana ‘Maga’ passou por cirurgia. Cinco dias após o corte da lista de atletas convocadas para a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. A piauiense estava com uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho. O médico do Corinthians, clube da atleta, Dr. Joaquim Grava foi quem realizou o procedimento, no hospital São Luiz, em São Paulo. O tempo estimado de retorno aos gramados é de cinco meses.

A meia Adriana foi desconvocada após a constatação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, que impossibilitaria defender a camisa do Brasil no Mundial. O Corinthians, através de seu Departamento Médico, confirmou a lesão da atleta após exames clínicos e de imagem, e comunicou à CBF no dia seguinte a convocação oficial.

Adriana 'Maga' (FOTO: Bruno Teixeira/Corinthians)

Através de nota a Confederação lamentou a lesão e afirmou torcer pela recuperação rápida da piauiense. “A CBF e a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina lamentam a lesão de Adriana, e ressaltam a importância da jogadora no processo de preparação para a Copa do Mundo da França. Desejamos uma pronta e segura recuperação”, declarou.

A meio-camposta Luana, de 26 anos, que atua no KSPO Women Football Team (Coreia do Sul) foi convocada para substituir Adriana. Na manhã dessa quarta-feira (22) a seleção feminina chegou a Portimão, em Portugal, onde irá permanecer por 15 dias em treinamentos até a estreia na Copa do Mundo, que acontece no dia 9 de junho diante a Jamaica.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia