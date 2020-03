A supremacia do interior no Campeonato Piauiense

A cada rodada fica mais nítido o poder dos times do interior dentro do Campeonato Piauiense. Se a competição se encerrasse hoje Altos e Picos seguiriam na briga pelo titulo. O Jacaré é o atual líder, com 18 pontos e logo atrás aparece a SEP, com 17. As duas equipes anotaram vitórias no último domingo, 8. O Altos superou o River, por 1 a 0, gol do volante Netinho. O Picos venceu o Timon, por 3 a 0, com destaque para Raphael Freitas autor de todos os gols.

Altos é o atual líder [FOTO; Luís Júnior]

Os críticos e analistas mais otimistas não poderiam imaginar a essa altura do Piauiense 2020 um poderio tão grande do interior do estado. Altos líder, Picos vice-líder e na terceira e quarta posição também temos times do interior, no caso, 4 de Julho e Parnahyba e a briga pela ponta da tabela segue acirrada com somente dois pontos de diferença entre o quarto colocado e o líder.

O 4 de Julho, de Piripiri se vê depois de 10 anos na briga direta por um titulo Estadual. O time de Emanoel Sacramento tem nove jogos; quatro vitórias e cinco empates. O principal destaque é o setor ofensivo, o melhor da competição com 17 gols marcados e Ted Love como artilheiro do time e da competição Estadual com nove gols em nove jogos.

No Parnahyba, o grande destaque talvez seja o próprio treinador Wallace Lemos, que comanda uma arrancada do time na competição. O Tubarão ficou no empate diante o 4 de Julho por 2 a 2 no último final de semana, chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate. Tem 16 pontos é segue dependendo apenas de si para voltar ao G2 da competição.

Betinho último contratado do Altos [FOTO: Luís Junior]

O vice-líder Picos tem no ataque nomes experientes, o atacante Sassá e o atacante Raphael Freitas. O time da Cidade do Mel tem o fator casa como um ‘alto a mais’ dentro da competição, pois ainda não foi superado jogando em seus domínios.

No Altos, atual líder, o técnico Fernando Tonet também é o grande protagonista do grupo marcado pelo equilíbrio, pois são 14 gols marcados e apenas seis sofridos. Lá na frente os gols são bem distribuídos e ao longo da competição a formação titular se viu com necessidade de mudanças, mas sempre com um ‘banco de reservas’ dando conta das funções. A briga pelo titulo deve ficar entre essas quatro equipes.

Na parte debaixo da tabela aparece o Flamengo, com seis pontos. River, com cinco pontos e na zona de rebaixamento estão Piauí com cinco pontos também e o Timon, quatro pontos somados. Duas equipes caem para Série B do Estadual em 2021.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia