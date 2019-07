Série B: 6 clubes confirmam participação; Competição inicia em setembro

(Foto: Samila Milhomen)

As inscrições para o Campeonato Piauiense Série B se encerraram na tarde da última segunda-feira (1º). A competição terá seis equipes brigando por titulo e por consequência pelo acesso até a divisão principal. Picos, Fluminense, Oeirense, Timon, Cori-Sabbá e Comercial. Com seis times a competição que não acontece desde 2016 terá a mesma quantidade de equipes da 1ª divisão.

Quem ficou de fora foi a equipe do Ferroviário, do Litoral, por conta da falta de patrocínios. O principal objetivo da segunda divisão é inserir duas equipes no Piauiense 1ª divisão e assim a competição principal do futebol do estado voltar a ter oito times em 2020.

A previsão é que a Série B do Piauiense inicie no mês de setembro. O formato da competição e regulamento serão definidos na tarde de hoje (2) em arbitral com os dirigentes e presidente da FFP (Federação de Futebol do Piauí) Robert Brown.

Raphael Freiras irá vestir camisa do Picos na Série B (FOTO: Luís Junior)

Nas últimas semanas as equipes que confirmaram participação também já demonstraram estar adiantadas quanto a formação dos elencos. O Fluminense terá Anibal Lemos como técnico. O Picos será comandado por Adelmo Soares e o atacante Raphael Freitas, ex-Altos, será o principal nome do elenco.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia