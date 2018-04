4 de Julho recebe Altos pela semifinal em gramado bastante prejudicado

Manoel deve estar em campo hoje pelo Altos (FOTO: Elias Fontenele)

Quem também dá o ponta pé inicial na briga pela semifinal do Piauiense é 4 de Julho e Altos. A partida acontece hoje (4), às 20h, na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Por ter terminado a primeira fase líder o time da Cidade da Manga tem a vantagem do empate nos dois jogos. Para o 4 de Julho apenas a vitória interessa. O que mais chama atenção no confronto é o gramado, já que as condições de jogo estão longe do ideal devido à quantidade de chuvas das ultimas semanas, que deixaram o piso mais irregular, encharcado e pesado.



Altos encerrou os treinos ainda ontem (3) pela manhã e depois disso viajaram para Piripiri. O time de Paulinho Kobayashi não conta com o atacante Américo e também o meia Alex Mineiro, que cumprem suspensão automática. Cientes das dificuldades que irão encontrar o técnico fala em jogo complicado.

“Agora praticamente é outra competição, outro espirito, mata-mata e eu sei que vamos encontrar a dificuldade do campo, mas queremos ganhar o jogo ou quem sabe trazer uma vantagem para decidir em casa”, afirmou Kobayashi.

Paulinho Kobayashi lamenta situação do gramado na Arena Itacoatiara (FOTO: Elias Fontenele)

Assim como o Altos, o 4 de Julho mesmo sendo dono casa também vem sofrendo com o gramado ruim e perde em qualidade técnica. O time comandado por Jorge Pinheiro teve uma queda de rendimento nas ultimas rodadas da competição, apesar de ter se classificado e o ultimo encontro com o Altos traz más lembranças, pois o Colorado foi goleado por 4x0.

O jogo entre 4 de Julho e Altos acontece hoje (4), às 20h, na Arena Itacoatiara, em Piripiri. O jogo de volta acontece no sábado (7), às 16h, em Altos. O Jacaré tem a vantagem do empate por ter a melhor campanha da primeira fase. A arbitragem do jogo de hoje (4) será de Antônio Nunes, e os assistentes serão Marcio Iglesias e Janystony Rabêlo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia