2ª etapa do Piauiense de Enduro FIM acontece neste fim de semana

Pilotos irão se testar em Valença (FOTO: Márcia Cristina)

Percurso devidamente traçado e conferido, um circuito de 30 km em um cenário de muitas belezas naturais, uma fazenda de bananas, situada em Valença do Piauí, no km 199 da BR 316, a 18 km do centro da cidade. A 2ª etapa do Campeonato Piauiense de Enduro FIM começa neste sábado (14), ás 19h o Briefing técnico. A prova começa às 9h da manhã do domingo (15).

A Fazenda Linhares será o encontro de mais de 50 pilotos que irão disputar a 2ª etapa do Campeonato Piauiense de Enduro FIM, modalidade oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e também campeonato oficial da Federação de Motociclismo do Piauí (FMP), desde a temporada passada. Aliás, em 2017, a Fazenda Linhares sediou etapa do Estadual, no mês de junho, quando a paisagem já estava mais seca, devido ao fim do período chuvoso. Dessa vez, as chuvas, que caem todos os dias na região, deixam características diferentes e o terreno mais liso e bem encharcado.

Com isso, o circuito de 30 km e cheio de obstáculos - caracterizado por passagens típicas do enduro de regularidade, do motocross e também pelos conhecidos testes especiais, como o Cross Test e o Extreme Test - fizeram com que a organização, por medidas de segurança, reduzisse o número de voltas no circuito de quatro para três, evitando possíveis quedas e lesões dos competidores, com o desgaste natural que certamente terão no decorrer do percurso.

Um dos organizadores da prova, Gentyl Linhares fala sobre muitos desafios, com subidas, descidas, pedras, lama e os tradicionais obstáculos que os pilotos irão encontrar.

“O percurso é considerado moderado e está totalmente sinalizado. A redução do número de voltas foi simplesmente para evitar que os competidores possam ter problemas mecânicos, devido às dificuldades do terreno muito molhado, o que traz mais desgaste físico. Mas também a segurança da prova está completa, inclusive com ambulância com UTI móvel e equipe médica”, disse Gentyl Linhares.

A 2ª etapa do Campeonato Piauiense de Enduro FIM acontece neste sábado e domingo na cidade de Valença do Piauí.

Pâmella Maranhão