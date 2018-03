2ª etapa do Piauiense atraí ciclistas e Federação premia os melhores de 2017

2ª Etapa MTB de Ciclismo (FOTO: Evo Cross)

Uma grande etapa movimentou o Campeonato Piauiense de Mountain Bike, neste domingo (18), com a Evo Cross, prova que valeu como a 2ª etapa do Campeonato Piauiense de Mountain Bike, estilo XCP. O circuito foi de 46 km, mas com características de prova de muita velocidade, que exigiu perícia e força dos 301 participantes, filiados à Federação de Ciclismo do Piauí - FCP. A 1ª do Piauiense de Mountain Bike aconteceu em fevereiro, com a tradicional Short Track Giro Radical, em Teresina.

A Evo Cross, organizada pela Evo Bike, chega à 4ª edição, tendo como diretor Bruno Viana. A etapa já vem sendo realizada há alguns anos na grande região de Teresina e agora mudou o cenário, acontecendo mais ao Norte, no município de José de Freitas. A próxima etapa do Piauiense de MTB será a 8ª Copa das Águas, no dia 15 de abril; antes, acontecerá a 1ª edição do Catraca Ride, que, embora não valerá pontos para o ranking estadual, está homologada pela FCP.

A competição reuniu mais de 300 ciclistas (FOTO: Evo Cross)

FESTA DE PREMIAÇÃO DOS MELHORES DE 2017 - A diretoria da FCP premiará logo mais, a partir das 19 horas, os melhores ciclistas de 2017, tanto na modalidade Mountain Bike, quanto na Estrada, além das melhores equipes, Atleta Revelação (masculino e feminino) e Melhor Atletas (masculino e feminino). O evento será no restaurante Chopp Time, a partir de 19 horas.

RESULTADO EVO CROSS – 2ª ETAPA DO CAMPEONATO PIAUIENSE DE MTB XCO 2018

CAT. ELITE F

1º- Karine de Macedo Frota

CAT. MASTER F

1º- Antonia Luíza Rodrigues dos Santos

CAT. TURISMO F

1º- Sabina Fraga da Silva Passos

CAT. ELITE M

1º- Francisco Édio Neves da Silva

CAT. JUNIOR M

1º- Talisson de Castro Souza

CAT. JUVENIL M

1º- João Victor Magalhães Pessoa

CAT. SUB-30 M

1º- Renato Sousa Fontes

CAT. MASTER A-1 M

1º- Samuel dos Santos

CAT. MASTER A-2 M

1º- Gerson de Albuquerque Alvez

CAT. MASTER B-1 M

1º- Lindomar Ferreira dos Santos

CAT. MASTER B-2 M

1º- Ernani de Castro Costa

CAT. MASTER C-1 M

1º- Fernando Soares de Oliveira

CAT. OVER M

1º- Aldo Ferro e Silva Neto

CAT. TURISMO M

1º- Jhardew Oliveira

Outras informações: (86) 99988-5050

Márcia Cristina - FCP

PortalOdia