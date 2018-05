2ª divisão do Piauiense terá seis equipes; Arbitral acontece dia 21

O Campeonato Piauiense 2ª divisão vai acontecer em 2018. As inscrições para a competição se encerraram na última sexta-feira (11) e seis equipes se inscreveram para a disputa; Cori-Sabbá, Timon, Ferroviário, Comercial, Caiçara e Picos. O arbitral para definir o formato de disputa e regulamento da competição acontece no dia 21 de maio e a previsão é que o torneio inicie na segunda semana de agosto. Duas equipes sobem para a primeira divisão do futebol piauiense.

Algumas equipes já estão em movimentação visando a competição, caso, por exemplo, do Ferroviário, do Litoral, que participou do Campeonato Piauiense Sub19 e buscou manter uma base se movimentando. “Hoje o Ferroviário tem uma empresa que gerencia tudo que participamos então o objetivo é entrar para brigar por esse acesso e no próximo ano brigar pelas vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, as vagas nacionais”, disse o presidente Rodney Espindola.

A competição que demonstrou esvaziamento no começo das inscrições teve três equipes se inscrevendo no ultimo dia. De acordo com o vice-presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), Robert Brown, todas as inscrições foram aceitas, mas a situação de alguns clubes ainda será analisada junto a FFP. “Alguns clubes tem pendencias internas e precisam se resolver antes do arbitral da competição”, explicou.

O arbitral acontece no dia 21 de maio porque a federação vai fazer a vistoria dos estádios. Em 2017, a segundona não aconteceu devido a falta de clubes interessados. A última edição foi em 2016 quando Comercial e 4 de Julho conquistaram o acesso. No ano de 2015, Altos e Picos foram os campeões e vice.





Pâmella Maranhão - Jornal O Dia