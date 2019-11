1ª vez: Júlia Nunes será o Piauí no Brasileiro Adulto de handebol

O handebol do Piauí há alguns anos saiu do degrau ‘saco de pancadas’ nas competições nacionais e se tornou uma das principais escolas do país, mas esse status na maioria das vezes é exclusivo do naipe masculino. Aos poucos, as mulheres que praticam a modalidade no estado tentam mudar isso e a partir dessa terça-feira (12) o grupo que embarcou para Cascavel, no Paraná, para disputar o Campeonato Brasileiro Adulto colocou seu nome na historia, pois é a primeira vez que um time feminino representa o Piauí na competição.

Equipe feminina disputa Brasileiro Adulto de handebol pela 1ª vez (FOTO: Elias Fontenele)

“Nós sabemos que estamos fazendo história e até por isso a dedicação para chegar até a competição foi enorme”, disse a pivô Rebeca.

As atletas do Júlia Nunes/GHC tem Danilo Moreira como técnico e é formato por um elenco com atletas veteranas, sem experiência em brasileiro, mas com disputa de Jogos Universitários e Brasileiros Junior no currículo. A estreia na competição nacional será nesta terça-feira (12), às 14h, contra o Sport Recife. Ainda na primeira fase o time piauiense faz mais três jogos.

O elenco do Júlia Nunes disputa Brasileiro (FOTO: Elias Fontenele)

Por questões financeiras a equipe que deveria ir com 19 atletas levou apenas 11 para competição, mas o objetivo é superar essas dificuldades e conseguir fazer uma boa campanha. “Nós conseguimos um valor da SEMEL e o resto das passagens tiramos do bolso. O grupo vai reduzido e a parte física é que pode definir nosso avanço na competição ou não, mas todas elas estão cientes de que terão que dar seu máximo”, afirmou o técnico Danilo Moreira.

O caminho das piauienses na primeira fase passa por: Sport (PE), Português (PE), Vikings (RJ), Associação Cascavelence (PR) e Londrina (PR).

O Campeonato Brasileiro Adulto de handebol tem inicio nesta terça-feira (12) e a primeira fase se encerra na quinta-feira (16). Quem chegar até a final da competição joga até o próximo sábado (18). Ao total, dez equipes brigam pelo título do torneio que é um dos principais no naipe feminino no país.

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA