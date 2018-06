“Um gol desses tira o peso”, diz Manoel após golaço diante o Ferroviário

Manoel marcou um belissímo gol contra o Ferroviário (FOTO: Jaílson Soares)

O Altos se reapresentou as atividades na tarde de ontem (19) e jogadores e comissão técnica começam a pensar no jogo de volta pela Série D do Brasileiro contra o Ferroviário-CE, que acontece no sábado (23), às 16h, no Felipão. O jogo define qual das equipes avança até as quartas de final e seguirá na briga pelo acesso até a Terceira Divisão. Mas o que chamou atenção no primeiro jogo foi o golaço marcado pelo atacante Manoel , aos 41 minutos do segundo tempo, uma verdadeira pintura, que segundo os companheiros de clube vale até indicação ao prêmio Puskás.

Autor do gol de empate do Jacaré e dono de uma verdadeira pintura, o atacante Manoel, prefere não se gabar do golaço, mas afirma que o gol tirou um peso da temporada e afirma estar sendo bastante cobrado. “Sim, foi um gol muito importante para mim é mais importante ainda porque estava sendo muito cobrado o que é normal quando as coisas não estão dando certo. É claro que um gol desses aumenta a confiança de qualquer atleta e tira um peso”, disse Manoel.

Manoel começou o jogo no banco (FOTO: Jailson Soares)

Manoel começou a partida no banco de reservas, algo nada comum na trajetória do atacante que tem três temporadas vestindo a camisa do Altos e é o maior artilheiro da curta história do clube, hoje, com 40 gols marcados. O técnico Oliveira Canindé conta que o jogador foi avisado durante a semana e que chegou a brincar com ele sobre o assunto.

“Eu conversei com ele durante toda semana e tem algumas situações em engraçadas que aconteceram nos treinos, em que eu disse para ele; não adianta papai, você para o banco e banco não doí. Fiz questão de afirmar para ele que a importância é a mesma, o outro que está entrando tem que corresponder e você tem que esperar seu momento, e ele entrou e fez a parte dele e isso é de grande importância para mim”, conta Canindé.



Manoel também relata as brincadeiras ao longo da semana e que mesmo sem estar entre os 11 iniciais Canindé demonstrou preocupação. “Sim o professor Canindé brincou comigo durante toda a semana dizendo que banco não assusta, que não doí, mas mesmo decidido a me deixar no banco ele sempre procurou saber como eu estava me sentindo e até mesmo no jogo na hora que de entrar em campo ele disse para entrar e resolver e acabou que foi isso. Com meu gol conseguimos o empate”, conta Manoel.

O Altos volta a campo no sábado (23), às 16h, no estádio Felipão, quando enfrenta o Ferroviário-CE pelo jogo de volta. A partida define qual das equipes avança para as quartas de final. Uma vitória simples garante o Altos na próxima fase.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia