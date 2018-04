“Quem permitiu jogo foi irresponsável”, diz Gideão sobre Arena Itacoatiara

As críticas a situação do gramado da Arena Itacoatiara, em Piripiri só aumentam. Na última quarta (4) o local foi palco da primeira partida da semifinal do Campeonato Piauiense entre 4 de Julho e Altos, em que os donos da casa saíram de campo com uma vitória por 3x1 e ficaram mais próximos da final do Estadual. O resultado negativo foi lamentado pelo grupo do Altos, mas para alguns o gramado foi o grande vilão durante os primeiros 90 minutos da decisão. O jogo de volta acontece amanhã (7), às 16h, no Estádio Felipão.

Goleiro Gideão fez criticas ao gramado de Piripiri (FOTO: Luis Junior)

“O campo deles realmente estava sem condições de futebol. Eu não sei quem permitiu ter jogo ali, mas quem permitiu foi muito irresponsável”, disse o Camisa 1 Gideão.

O piso irregular e com poucos cuidados sempre foi motivo de reclamação, mas devido ao grande volume de chuvas no estado nos últimos meses a situação do gramado piorou bastante. Encharcado, pesado e com muitas poças os atletas afirmam que além de acabar com qualquer possível boa apresentação de futebol o risco de lesão na Arena Itacoatiara é eminente.

“Estamos tristes pelo resultado, mas para o estado do Piauí um campo como aquele não existe ter a prática do futebol. Pelo nível que estamos apresentando no campeonato, somos os lideres, para o nosso time que é técnico, é muito difícil jogar. O 4 de Julho já está acostumado, pois é o campo deles. A federação deveria ter o bom senso, pois ali poderia ter até mesmo jogador lesionado, é um campo onde só tinha lama para trocar um passe era muito difícil e ficou um jogo feio”, reforçou Marconi.

A situação do gramado é tão ruim que virou motivo de chacota na internet e durante essa semana vários memes viralizaram fazendo alusão a um pasto.

Internautas fazem memes sobre gramado (FOTO: Reprodução)

Pâmella Maranhão