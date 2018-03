“O Flamengo foi um enterro, um velório total”, diz presidente sobre ano

Flamengo está eliminado do Piauiense 2018 (FOTO: Elias Fontenele)

Após perder o jogo para o Altos o Flamengo apenas cumpre tabela no Campeonato Piauiense. O time entra em campo no domingo (1º) para enfrentar o 4 de Julho, às 16h, na Arena Ytacoatira, em Piripiri. Sem chances de classificação o Leão dispensou todos os atletas de fora que estavam no elenco e também o técnico Paulo Junior do comando. De acordo com o presidente Everaldo Cunha apenas os atletas da casa e alguns nomes do sub19 entraram em campo na última rodada da primeira fase.

“Vamos retomar e pensar no próximo ano. No jogo do dia primeiro vão apenas os atletas da casa e uma parte da base. Fizemos um campeonato sem planejar”, disse.

O presidente ainda faz algumas criticas também a própria Federação de Futebol do Piauí (FFP) em torno do público do Campeonato Piauiense desse ano. “É só ver o publico desse ano e ver o publico de seis anos atrás que você percebe a diferença. Nunca na historia do futebol piauiense se jogou Flamengo e Altos, quando o Altos ainda não existia oficialmente, e o público era de 1.500 e esse domingo jogou para 60 pessoas. O Altos é líder não leva ninguém para o estádio o Flamengo também pelo momento”, criticou.

O Rubro-Negro passou todo o Estadual na lanterna da competição e em oito jogos acumula seis derrotas, um empate e uma vitória. Segundo Everaldo a temporada 2018 do Flamengo é para ser esquecida e cita os prejuízos para todos os clubes que disputam o Piauiense.

“Tem que rever total, pois ninguém sabe onde está o erro aí. A maioria diz que é do clube, do dirigente ou da federação, mas tem que ver. Sobre o ano (do Flamengo) podemos virar essa pagina é não houve lucro para ninguém. Mas o Flamengo foi um enterro, um velório total”, acrescentou o presidente Everaldo.

Pâmella Maranhão