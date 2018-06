“Não dá para descrever a tristeza”, diz Dos Santos após eliminação

Tavares chegou a marcar na partida (FOTO: Luís Junior)

O Jacaré mais uma vez ficou pelo caminho na briga pelo tão sonhado acesso até a Terceira Divisão Nacional. O Altos saiu de campo na noite de ontem (23) com uma derrota por 4 a 2 para o Ferroviário-CE, no Felipão, e está eliminado do Brasileiro Série D. O primeiro jogo terminou em uma empate em 1 a 1. Com o resultado, o Altos encerra suas atividades na temporada 2018 e retorna aos gramados somente em 2019.

“Não dá para descrever a tristeza. Eu acho que essa cidade, estado do Piauí merecia um acesso, um representante na Série C a gente queria muito esse acesso para essa cidade, essa torcida e vou até além dizendo que merece está em uma Série B. Doí, é triste, mas é erguer a cabeça, ver o que erramos nessa temporada para que ano que vem possamos rever os erros e conseguir esse acesso tão esperado”, disse Dos Santos.

O jogo de volta válido pelas oitavas de final da Série D teve contornos dramáticos desde o primeiro minuto, em que Edson Cariús marcou para o Ferrim. Depois disso, aos 18 o atacante voltou a marcar e ampliou a vantagem para os visitantes e o Altos se viu na necessidade de correr atrás do placar. “Eles vieram dando essa pressão e a gente não esperava, poderia até dar uma recuada, mas não é assim futebol a gente tem que está ligado o tempo todo”, explicou o capitão.

Dos Santos lamentou a eliminação (FOTO: Jailson Soares)

Essa é a terceira participação do jovem clube Altos na Série D. O Jacaré disputou a quarta divisão em 2016 e caiu nas oitavas para o CSA-AL, na época tendo Oliveira Canindé, hoje técnico do Altos como comandante. Em 2017, o time piauiense caiu na segunda fase para o Santos-AP e em 2018 enumera mais uma eliminação nas oitavas de final.

Dos Santos esteve presente em duas das três campanhas do Jacaré na Série D e não esconde que a sensação é de que está devendo algo a mais para o clube, mas não descarta o retorno ao time para temporada 2019. “A tristeza e a dor é maior ainda. A sensação é que a gente deve a esse clube e essa torcida, mas agora é descansar dessa temporada que foi longa e cansativa e ver o que a diretoria tem para resolver”, afirmou Dos Santos.

O Altos é o atual bicampeão piauiense e tem vaga garantida nas competições nacionais em 2019; Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Com a antecipação do calendário por conta da Copa do Mundo, o clube encerra suas atividades no ano e começa a pensar na temporada 2019.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia